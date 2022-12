La Furieuse, rives et dérives par Michèle Lesbre

« Rives et dérives » pourrait également caractériser son beau parcours d’écriture, où petit à petit elle a délaissé la forme romanesque pour vagabonder dans une prose plus libre, plus voyageuse et rêveuse. Ce récit clairement autobiographique se lit comme un art poétique de l’écrivaine.

Voici comment elle évoque, à la première personne, son projet : « J’écris ce texte comme on s’échappe, comme un retour à un monde possible. Et cette échappée me conduit vers la Furieuse, petite rivière du Doubs, affluent de la Loue, où Courbet se baignait enfant, où il s’est baigné jusqu’à la fin de sa vie. C’est le nom qui m’a séduite d’emblée, la Furieuse. Sans doute contenait-il toutes mes colères, il parlait de moi.

Ce n’est pas un roman, c’est le récit d’un voyage intime traversant aussi les œuvres d’auteurs aimés qui ont descendu ou remonté fleuves et rivières, ont vécu sur leurs rives parfois (Magris, Esther Kinsky, Paolo Rumiz, Jean-Paul Kaufmann, Jean Rolin, Michèle Desbordes, Julien Gracq...).

C’est un appel au secours à l’enfance, petite patrie lumineuse en laquelle je retrouve un peu de paix. C’est peut-être même elle qui a suscité ce voyage, en réveille d’anciens, me console de ce monde, me rend ma liberté.

J’écris depuis plus de trente ans, jamais de livre autobiographique, mais mes romans sont tous écrits à la première personne. J’aime cette phrase de J.-B. Pontalis, à propos du je utilisé dans un de ses livres : «Ce n’est pas un je autobiographique, c’est le je qui s’écrit. »

Les éditions Sabine Wespieser Editeur proposent d'en découvrir les premières pages :

Michèle Lesbre est née en 1939. Après avoir étudié à Clermont-Ferrand, elle a commencé à enseigner en Auvergne, tout en militant à l’extrême gauche et en jouant dans des troupes de théâtre amateur. D’abord institutrice, puis directrice d’école maternelle, elle vit à Paris.

Auteure d’une vingtaine de livres, elle publie depuis 1991. Elle a rejoint dès sa création le catalogue de Sabine Wespieser éditeur, avec Boléro (2003) puis, notamment, La Petite Trotteuse (2005), Le Canapé rouge (2007), Un lac immense et blanc (2011), Écoute la pluie (2013), Chemins (2015), Rendez-vous à Parme (2019) ou, tout récemment, Tableau noir (2020).