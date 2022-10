Bec et ongles, nouvelles inédites et posthumes de Jean-Paul Didierlaurent

Il a laissé sept nouvelles inédites qui ouvrent ce recueil : Bec et ongles, Covoit’, Déambulation, Le Calepin, Pénélope, Rouge cerise, Un Homme banal, complétées de ses nouvelles, encore inédites, lauréates des vingt-six prix de la nouvelle qu’il avait remportés.

Un homme hospitalisé après avoir été agressé par une bande de sauvage à plumes. Un covoitureur qui savoure la vie. Un auteur en immersion qui fait une drôle de rencontre. Un fossoyeur défunt possédant un troisième œil. Une veuve qui tricote à l’infini. Un doux souvenir couleur rouge, goût cerise. Un syndrome de Stockholm à l’Élysée… dans tous ces textes, on retrouve l’humanité et la poésie de ce grand et talentueux auteur.

« Une œuvre très courte, trop courte, mais tellement riche et surtout, inoubliable. Une œuvre aussi signifiante et populaire en seulement quatre romans et une quarantaine de nouvelles. Jean-Paul, grand nouvelliste, était plein d’histoires, un authentique écrivain populaire, sombre, mais joyeux, capable de réenchanter la langue de tous, un humaniste pour qui les lieux communs, les lieux de tous, sont les lieux importants », raconte Marion Mazauric éditrice du Diable.

« Jean-Paul raconte les gens humbles et les choses de la vie matérielle, et chacun de ses mots, chacune de ses fictions est une expérience réparatrice dans laquelle le réel tutoie le magique, les choses ordinaires basculent dans le poétique, la noirceur dans le merveilleux. Et si le lire fait tant de bien, c’est parce qu’il réunit originalité, audace et simplicité, une alchimie artistique des plus difficiles à accomplir. »

La maison nous en propose d'ailleurs un extrait en avant-première :

Jean-Paul Didierlaurent vivait dans les Vosges. Nouvelliste lauréat de nombreux concours de nouvelles, deux fois lauréat du Prix Hemingway, son premier roman, Le Liseur du 6h27, a connu un immense succès au Diable vauvert puis chez Folio (360.000 exemplaires vendus).

Il a reçu les prix du Roman d’Entreprise et du Travail, Michel Tournier, du Festival du Premier Roman de Chambéry, du CEZAM Inter CE, du Livre Pourpre, Complètement livres, ainsi que de nombreux prix de lecteurs en médiathèques, traduit dans 45 pays et est en cours d’adaptation au cinéma. Jean-Paul Didierlaurent a publié au Diable vauvert un recueil de nouvelles, Macadam, et les romans Le Reste de leur vie, La Fissure et Malamute, tous réédités chez Folio. Il nous a quittés le 5 décembre 2021 à 59 ans.