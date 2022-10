IziBook, un projet de développement sur 10 ans

Quand des amateurs de contes et légendes de Normandie décidèrent de fonder une association en 1998, personne n'envisageait que 24 ans plus tard une revue numérique serait lancée. À l’heure des liseuses et des tablettes modernes, l’association a jugé naturel de réveiller les traditionalistes qui ont rédigé les légendes et contes normands, d’y associer les romanciers quelque peu oubliés et partager avec tous, en Normandie, ailleurs et même au-delà.