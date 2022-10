Jennifer L. Armentrout : les devoirs d'une future reine

BONNES FEUILLES – Dans ses écrits politiques, elle a affirmé la nécessité de l’émancipation des femmes et de la transformation des rapports amoureux. Dans ses fictions, elle rappelle avec subtilité et sans dogmatisme que les chemins de la révolution intime ne suivent pas toujours ceux des convictions et des utopies. Alexandra Kollontaï, féministe et camarade de route de Lénine, raconte l’amour au temps du bolchévisme...