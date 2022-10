Anaïs - Le secret de Veules-les-Roses : une édition collector

Cette nouvelle exclusive de Michel Bussi, parue aux éditions Pocket en 2018, est illustrée grâce au savoir-faire des Éditions Hervé Chopin. Depuis 1994, cette maison d’édition indépendante développe un catalogue entre beaux livres et littérature. Toujours attirée par les projets singuliers, elle a aimé l’idée d’associer cette nouvelle très personnelle de Michel Bussi à de l’image. C’est donc naturellement qu’est née leur collaboration.

Cette version de Anaïs, le secret de Veules-les-Roses est augmentée de documents anciens, de photos originales et de commentaires de l’auteur sur Veules-les-Roses et son histoire. Cet ouvrage est une manière pour Michel Bussi de mettre en lumière l’un des plus beaux villages de Normandie, dont il donne aussi quelques clés pour le découvrir à sa façon... Il est destiné à tous les passionnés de la Normandie et de Michel Bussi.

En voici un extrait en avant-première :

Professeur de géographie à l’université de Rouen, Michel Bussi est l’un des écrivains préférés des Français. Il est l’auteur aux Presses de la Cité de Nymphéas noirs, polar français le plus primé en 2011, Un avion sans elle (Prix Maison de la Presse et Prix du Roman populaire, 2012). En dix ans, il a publié 13 romans et vendu plus de 10 millions de livres. Son dernier roman, Nouvelle Babel, a paru en 2022. Ses ouvrages sont traduits dans 37 pays et les droits de plusieurs de ses romans ont été vendus pour le cinéma et la télévision.