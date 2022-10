Tidesong : apprendre à devenir sorcière, pas si simple...

Alors que sa cousine Sage et sa grande-tante Lan ne font que lui donner des corvées sans rapport avec la magie, Sophie décide de s’entraîner toute seule. Mais le sortilège tourne mal et Sophie emmêle sa magie avec celle de Lir, un jeune dragon d’eau.

Lir est coincé sur la terre ferme et ne se rappelle plus d’où il vient. Pourtant il est tout ce que Sophie aimerait être : apprécié par la famille de Sophie et doué avec sa magie. Avec son aide, Sophie pense pouvoir réussir les examens d’entrées, mais cela siginifie freiner Lir dans la recherche de ses souvenirs. Sophie sait que ce qu’elle fait est mal, mais sans l’aide de Lir comment pourrait-elle faire ses preuves ?

Voici un récit qui plaira aux fans des Studios Ghibli et du Cercle du dragon-thé (Kay O’Neill), mêlant un monde de sorcières avec des créatures de la mythologie chinoise : une histoire enchanteresse et chaleureuse sur l’acceptation de soi et l’amitié, entre Sophie et Lir, un dragon d’eau…

Les éditions Bliss comics nous en offrent un bel extrait, en avant-première :

Wendy Xu est une autrice et illustratrice basée à Brooklyn. Elle est la créatrice de Tidesong et co-créatrice de Mooncakes, un comics de fantasy young adult publié en 2019 chez Oni Press (nommé aux GoodReads Choice Awards).