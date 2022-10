Le pain au ketchup : l’Ukraine, la rédemption et la colère

Dès le début de la révolution de Maïdan, nombreux sont les journalistes qui, une caméra et un bloc-notes à la main, sont partis tête basse sur un terrain sans foi ni loi.

Julius n’est pas journaliste, pourtant. C’est le genre de personne dont les yeux rouges d’alcool, le pas titubant et le visage pâle suscitent la fuite et la moquerie. Lassé de son quotidien désespéré, c’est à Kiev qu’il tentera de retrouver un peu de goût de vivre : « La guerre agit comme des électrochocs : je la sens prête à anéantir ma bipolarité, ma dépression et mes angoisses. »

À l’instar de son premier ouvrage, Le fumoir, Marius Jauffret propose ici un roman personnel, dans une écriture acide et franche qui ne s’embarrasse pas de fioritures stylistiques. La réalité est brute, tangible : Julius est malade. Pourtant, on se prend d’affection pour cette âme quasi perdue qui nécessite une guerre pour ressentir des émotions.

Son premier témoignage de sensibilité n’apparaît que tard dans le livre, signe d’une véritable évolution, perçue page après page. Là-bas, le jeune homme apprendra à vivre seul, à apprécier la beauté de l’architecture ukrainienne comme de ses nouvelles relations. Curieux, il s’engouffre dans de nombreux pièges, exacerbant sa débrouillardise.

La lecture est simple, mais provoque remous, malaise, et souvent tristesse, tant les sentiments de Julius sont équivoques. Parce que tout n’est pas si simple : lorsqu’il part, il a aussi une MST et une conjonctivite. De quoi rendre ce périple encore plus passionnant, risqué, presque insensé.

Et pourtant : Julius ne serait-il pas le symbole d’une génération désabusée, qui assiste impuissante au destin d’une Ukraine vouée à subir les actions de Vladimir Poutine ? Un pays qui déjà, en 2014, connaissait son sort, comme l’indique l’un des comparses de Julius : « J’aimerais que tu rapportes une vision plus optimiste en France. Mais si tu me demandes la vérité, la voilà. Nous sommes cuits. »

Aujourd’hui, son récit prend tout son sens, notamment grâce à un dénouement prévisible, mais salutaire, pour cet anti-héros attachant.