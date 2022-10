Grott & Brott : deux bandits en cavale intergalactique

Après Le Petit Spirou, Janry débarque avec une nouvelle série « complètement barrée ! » Il est accompagné de Gihef et Tanco, pour une BD d'humour digne héritière des plus grands titres du genre.

Voici quelques planches de l'ouvrage qui sera disponible le 21 octobre 2022, révélées par les éditions Kamiti en avant-première :

Janry passe les premières années de sa vie en Afrique avant de débarquer à Bruxelles. Il y fait la connaissance de Stéphane De Becker (alias Stuf) et de son futur alter ego Philippe Tome. Il est repéré avec Tome et Janry par Alain de Kuyssche, rédacteur en chef du journal Spirou. Ils vont dès lors animer un cycle d'albums qui rentreront dans la légende du neuvième art, apportant un incroyable regain de popularité à Spirou. Il a également réalisé, à partir de 2013, Les Aventures de Poussin Ier, série de gags humoristico-philosophiques imaginés par le célèbre écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Auteur populaire, Janry a signé des albums aussi mythiques que La Vallée des bannis, Spirou à New York ou Machine qui rêve, et réalise également en solo la série Passe-moi l'ciel depuis le départ de son complice Stuf.

Gihef est né le 27 mars 1974 à Montignies-sur-Sambre en Belgique. S'il est totalement autodidacte, il a toutefois bénéficié des bons conseils du dessinateur Éric Lenaerts durant quelques années, pour lequel il réalise notamment quelques décors sur le tome 1 Des Romantiques (Casterman - avec A-P. Duchâteau au scénario). Après une multitude de projets avortés, quelques planches atterrissent au studio Gottferdom, et c'est Dominique Latil qui met en contact Gihef et Jean-Christophe Derrien en 2001. Ensemble, ils signent R.I.P, Limited qui paraît chez Nucléa. Puis ce sera Haute Sécurité avec Callède et Mister Hollywood avec Lenaerts, chez Dupuis.

Né un 14 septembre 1982 à Toulouse dans une famille d’artistes, Tanco décide de devenir dessinateur de BD en lisant Astérix, Tintin, Spirou et autres Rahan. En 1999, il rencontre Wilfrid Lupano, qui n’est autre que son nouveau voisin. Celui-ci lui donne de précieux conseils pour devenir auteur et, quatre ans plus tard, il lui propose une collaboration qui ne portera ses fruits que l’année suivante, où tous deux signent chez Delcourt et livrent L’Ivresse des Fantômes, leur série en trois tomes. Tanco s’est également attelé à l’adaptation en bandes dessinées des œuvres de Marcel Pagnol à travers la série Souvenirs d’enfance accompagné de Serge Scotto et Éric Stoffel pour la partie scénaristique. Dans un tout autre genre, le dessinateur s’est intéressé au polar en lançant la série Monsieur Vadim, avec Gihef au scénario.