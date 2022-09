Stephen King dans La Grande Librairie pour son polar Billy Summers

Ce 28 septembre, Augustin Trapenard invite les spectateurs dans sa Grande Librairie, à 21 h, sur France 5.

Amélie Nothomb interroge la sororité dans son nouveau roman, Le livre des sœurs (Albin Michel). L’histoire d’un amour fou entre deux sœurs qui s’opposent à leurs parents, un couple qui ne leur laisse aucune place. Face à cette forteresse, les sœurs développent un lien fusionnel qui devient leur rempart.

Et qui de mieux pour l’accompagner que sa sœur aînée, Juliette Nothomb, écrivaine et journaliste culinaire. Elle publie Éloge du cheval (Albin Michel). En entremêlant ses souvenirs d’enfance à son érudition, elle signe un essai réjouissant qui célèbre la liberté et dans lequel on retrouve une certaine Amélie Nothomb.

Olivier Adam est de retour avec Dessous les roses (Flammarion). Il dresse ici le portrait d’une fratrie au bord de l’implosion qui se réunit à la mort du père. Comme une pièce de théâtre où les retrouvailles sont l’occasion de régler quelques comptes, entre complicité et amertumes.

Et puis, une découverte ! Maria Larrea publie un premier roman puissant, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset). 1943, en Espagne, une prostituée donne naissance à un garçon qu’elle confie aux Jésuites. Plus tard, dans un village de Galice, une femme accouche d’une fille qu’elle confie à un orphelinat. Deux enfants abandonnés qui se rencontreront et auront un enfant, Maria. Vingt-sept ans plus tard, à Paris, celle-ci voit son existence bouleversée suite à un tirage de tarot : un mystère entoure sa naissance. De quoi se plonger dans une vertigineuse quête des origines qu’elle consigne dans un carnet.

Enfin, un évènement : à l’occasion de la sortie de son prodigieux roman noir Billy Summers (Albin Michel, trad. Jean Esch), l’immense Stephen King accorde sa seule interview française à La Grande Librairie. Le maître de l’horreur et du suspense, auteur de Carrie, Shining, Misery, La ligne verte, Cujo, Ça, etc.. nous livrera ses secrets d’écrivain !

Cette semaine, ce sont deux librairies que nous avons l’honneur de rencontrer : Sandrine Lana et Antoine Frey qui ont ouvert, il y a un an, « La Rumeur des crêtes » à Cadenet, dans le Vaucluse.