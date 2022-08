Lulu de Léna Paul-Le Garrec : la mer, la vie

S’inspirant des côtes où elle a grandi, la romancière nous conte l’histoire d’un enfant très précoce. Pas de lutte avec un marlin ici, ni de lutte épique. Et pourtant, on lirait volontiers un écho au pêcheur cubain d’Hemingway, Santiago. Entre le vieil homme de l’auteur américain et le jeune garçon, la mer est en commun — pour Lulu, elle représente l’unique refuge qui apporte quiétude et paix.

Collectionneur compulsif et obsessionnel, le jeune garçon recueille tous les éléments insolites que charrient les vagues. Et dans sa chambre s’accumule tout ce qui remémore le monde iodé des embruns : des coquillages aux rondins de bois mouillés — en passant bien entendu par les bouteilles lancées à la mer. Déchets ou objets de collection, son hobby finit d’entacher l’image que ses camarades se font de lui.

Entre conte philosophique et récit initiatique, l’œuvre nous dépeint Lulu comme un être sensible, peut-être trop, qui expérimente le monde — et éveillera de bout en bout sa conscience.

Lena Paul-Le Garrec aborde une grande diversité de sujets, mais l’écologie demeure centrale. Le style est aussi juste que simple, pour retranscrire la candeur et la bienveillance de Lulu. Un personnage singulier dans cette rentrée littéraire, qui rend l’ouvrage particulièrement touchant.

