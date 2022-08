L'Académie des dragons : magie et aventures garanties

On y découvre Thomas, un garçon de 11 ans vivant avec ses parents dans une forge, qui part étudier à la Confrérie des Dragonniers. Sa vie est sur le point de changer radicalement qu’il le veuille ou non. Il rencontre dans cette école un peu spéciale plusieurs autres jeunes élèves, des professeurs parfois sévères et son incroyable dragonne rouge aux pouvoirs extraordinaires nommée Peau de Fer.

Il va nouer avec elle un lien fragile qui finira par devenir très puissant et indestructible.

L’aventure de Thomas et Peau de Fer commence alors et risque d’être dangereuse. Le monde des dragons est incroyable, mais aussi caché de tous depuis des années. Il renferme beaucoup de mystères. Ils vont devoir être courageux et unis face aux épreuves qui les attendent.

Dans ce premier tome, le jeune dragonnier et la petite dragonne vont transporter les jeunes lecteurs vers un univers où la magie se mêle à l’aventure et au mystère.

par Margaux, librairie Furet du nord Louvroil