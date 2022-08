Différents de Frans de Waal : hommes, femmes et primates...

#RentreeLitteraire22 - Passionnant récit de la vie sociale des grands singes, avec lesquels nous partageons 96% de notre patrimoine génétique, ce nouveau livre de Frans de Waal élargit le propos sur la dynamique des genres humains.

Il promeut un modèle inclusif qui embrasse les différences, plutôt que de les nier. Les découvertes de Frans de Waal s’inscrivent avec force dans les débats contemporains sur le genre, l’égalité et l’opposition entre les phénomènes naturels et culturels de nos rapports humains.

Et les résultats ébranlent profondément les croyances prises pour des vérités sur la masculinité et la féminité, l’autorité, le pouvoir, la coopération, la compétition, les liens filiaux et les comportements sexuels.

Au cours de décennies passées auprès des grands singes, l’auteur a constaté que les femelles étaient autant que les mâles, si ce n’est plus, impliquées dans les choix de partenaires sexuels, qu’elles pouvaient exercer une domination non pas physique, mais sociale, par le statut, le prestige et les alliances.

Selon Frans de Waal, il est faux de penser que l’homme posséderait une nature plus dominatrice que la femme, justifiant qu’il occupe une place prépondérante dans la société.

Les Éditions Les liens qui libérent vous proposent de découvrir les premières pages du nouvel essai de Frans de Waal (trad. Cécile Dutheil de la Rochère) :

Frans de Waal est un primatologue américano-néerlandais. Son point de vue original, celui d’une comparaison entre les espèces, l’a conduit à abattre la distinction entre nature et culture et à démontrer la vanité du cloisonnement entre les études sur les hommes et celles sur les animaux. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation, tels que L’Âge de l’empathie (LLL, 2010), Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ? (LLL, 2016) et La Dernière Étreinte (LLL, 2018).

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles