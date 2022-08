Une ado à la dérive : Dans le bleu de Joyce Carol Oates

#RentreeLitteraire22 - Un terrible accident de la route brise la vie de Jenna, une adolescente de 16 ans. Sa mère y succombe, et le roman débute alors que la jeune fille se réveille à l'hôpital.

Sous l'emprise d'analgésiques, ses pensées divaguent « dans le bleu », monde sans douleur où rien ne peut l'atteindre.

Le retour à retour à la vie n'en sera que plus rude. Il lui faut intégrer un centre de rééducation, tirer un trait sur le passé, se sevrer des médicaments et rejoindre une nouvelle famille, celle de sa tante, et un nouveau lycée, dans une petite ville du New Hampshire.

Jenna, adolescente sauvage, fuit la compassion et les fausses sympathies, pour se lier d'amitié avec Trina, adolescente instable et dangereuse qui l'initie aux drogues et à l'alcool.

Les Éditions Robert Laffont vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de Joyce Carol Oates traduit par Clementine Beauvais :

Membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, titulaire de prestigieuses récompenses littéraires, parmi lesquelles le National Book Award, Joyce Carol Oates occupe depuis longtemps une place au tout premier rang des écrivains contemporains. Elle est l'autrice de nombreux recueils de nouvelles, récits et romans, dont Les Chutes (prix Femina étranger en 2005), Mudwoman (meilleur livre étranger en 2013 pour le magazine Lire), et Ma vie de cafard, tout trois traduits par Claude Seban.

Ecrivaine et traductrice française, Clémentine Beauvais est passionnée de littérature depuis son plus jeune âge. Elle a remporté plusieurs prix littéraires dont celui du Meilleur Livre Jeunesse en 2015 pour les Petites Reines. Vivant en Angleterre aujourd'hui, où elle est enseignante et chercheuse en éducation et littérature, elle a traduit plusieurs oeuvres britanniques, dont le dernier livre de J.K Rowling (L'Ickabog).

