Nos jours brulés, tome 2, de Laura Nsafou : adieu soleil

#RentreeLitteraire22 - Pour faire revenir le Jour, Elikia s’est sacrifiée : son sang devait ressusciter Diarra, une deum puissante capable de repousser la Nuit.

Alors quand la jeune fille rouvre les yeux et comprend qu’elle est vivante sous un ciel désespérément noir, la colère la submerge. Yander, son mentor, et Diarra, bel et bien de retour, la raisonnent : non, leur quête n’est pas vaine, elle est juste loin d’être finie. Car l’Être de la Nuit, même affaibli, déchaîne toujours ses sbires sur le monde.

Pour trouver de nouveaux alliés et mieux résister, Diarra, Yander et Elikia rejoignent chacun des factions distinctes. Elikia entame ainsi un périple qui la conduira jusqu’au Bassin du Congo, repaire des Esprits de la Terre. Face au danger, elle explorera ses pouvoirs : ceux d’une Marquée, mais aussi ceux du dragon qui sommeille en elle…

Laura Nsafou, écrivaine et blogueuse afroféministe (sous le nom de Mrs. Roots), s’est fait connaître grâce à l’album jeunesse Comme un million de papillons noirs (Cambourakis, 2018). Également autrice du Chemin de Jada (Cambourakis) et de Fadya et le Chant de la rivière (Lunii), elle anime par ailleurs des ateliers d’écriture. Elle vit à Cormeilles-en-Parisis (95).

