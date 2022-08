Et la montagne fleurira..., d'après Françoise Bourdon, en août sur France 2

« Par sa modernité déjà, ce projet nous a permis de renouer avec les codes des grandes sagas, tout en modernisant le genre par les thématiques abordées. Raconter des passions amoureuses, des déchirements familiaux, des trahisons, tout en évoquant un arrière-plan politique, social, engagé, avec le soulèvement des Montagnards contre le Second Empire », indique Louis Grangé, producteur de la série pour Storia Television.

« On y retrouve également des portraits de femmes modernes, qui tentent de s’affranchir d’une société patriarcale, et qui s’imposent dans un univers souvent violent. C’est également l’histoire de différents voyages initiatiques, dont celui de Jean-Baptiste qui, au fil de la série, et au fil des rencontres, deviendra un homme », poursuit-il.

Le synopsis de la série :

1837, en Provence. Fils d’un riche propriétaire terrien de la région de Buis-les-Baronnies, Jean-Baptiste perd sa mère dans un accident tragique. Son père, un homme bourru, jaloux de son fils et de la relation qu’il avait avec sa mère, remplace celle-ci par une fille de joie rencontrée quelques mois plus tôt. Peu de temps après, Jean-Baptiste est injustement accusé par sa « belle-mère » d’avoir voulu abuser d’elle. Ulcéré, son père le bannit pour toujours du mas de son enfance. Jean-Baptiste n’a d’autre choix que de partir vivre chez la sœur de sa mère, Blanche, à Saint-Pancrace. Il devient colporteur-droguiste et sillonne la France pour vendre des plantes médicinales et aromatiques cueillies sur la montagne de Lure. Quand il rencontre Lila, fille de sourciers et de guérisseurs qu’il aime éperdument et qui lui donne un fils, il croit avoir vaincu l’adversité. Lila, fille de la montagne, apprend à vivre avec Blanche et tisse des liens forts avec sa nouvelle famille. Mais le bonheur de Jean-Baptiste s’évanouit dans les tumultes d’une Provence en révolte contre le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Déshérité, maudit par son père, Jean-Baptiste comprend pourtant qu’il ne trouvera la paix qu’à une condition : reconquérir ses droits sur le mas qui l’a vu naître...

« Quand j’ai vu la série Downton Abbey, que j’ai adorée, je me suis dit qu’on avait tout ce qu’il fallait en France pour faire une série d’époque d’aussi belle qualité, mais qui défende nos valeurs républicaines », assure pour sa part la réalisatrice et scénariste Éléonore Faucher.

Au casting de la série, Guillaume Arnault (Jean-Baptiste), Claire Duburcq (Lila), Philippe Torreton (Sosthène), Constance Dollé (Blanche), Ophélia Kolb (Zélie), Julien Boisselier (Hector), Chloé Astor (Agathe Marie), Anne Brochet (Adélaïde), Catherine Allégret (Léonie), Rio Vega (Gaspard), Pauline Briand (Alexandrine), Liah O’Prey (Estelle), David Kammenos (Ailhaud), Damien Jouillerot (Gigoulet). Notons aussi les participations de Michel Jonasz (maire de Buis) et Hélène de Fougerolles (Séraphine).