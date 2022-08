Toutes les princesses meurent après minuit, signé Quentin Zuttion

L’été 1997 touche à sa fin. Dans une maison de banlieue pavillonnaire, la télévision annonce la disparition de Lady Di, princesse des cœurs, et diffuse en boucle les images de la voiture accidentée sous le Pont de l’Alma.

Dans la moiteur de cet été caniculaire, Lulu, huit ans et quelques fééries dans la tête, use de stratagèmes aventuriers afin de se faire aimer de Yoyo, son voisin de deux ans son aîné.

Pas très loin, sa grande sœur Cam, quinze ans, commence à croire en l’amour, alors que leur mère, elle, n’en attend plus grand-chose, et chantonne sans conviction dans la cuisine, espérant un dernier signe de son mari. C’est à travers une journée de petits riens, de blagues, comme de gestes qui comptent, que cette famille déplie les façons de s’aimer, et invente des fins alternatives et heureuses pour toutes les princesses meurtries.

Les éditions Le Lombard nous proposent d'en découvrir les premières planches, en avant-première :

Quentin Zuttion, auteur et illustrateur qui nous a habitués à croquer son temps avec brio, nous confronte une fois de plus à des personnages à la fois uniques et universels. Peut-être plus encore que ses œuvres précédentes, ce roman graphique est empreint de scènes et de ressentis autobiographiques.

Qui de mieux donc que Quentin Zuttion pour nous parler de Lulu, Cam, de leur mère – qui est donc aussi un peu la sienne – ? Et si un auteur pouvait... écrire une lettre à ses propres personnages ? C’est ce que nous lui avons proposé pour vous faire découvrir cette œuvre sensible abordant les injonctions amoureuses, l’homosexualité, le désir d’aimer et d’être aimé.

