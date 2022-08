La Cygne noire de Dominique Chevallier : les coulisses de la politique

#RentreeLitteraire22 - Cygne Noir. Se dit d’un phénomène imprévisible dont la survenue est considérée comme proche de l’impossible, mais qui survient un jour et change l’ordre des choses. Tous les cygnes sont blancs. Jusqu’au jour où l’on voit voler un cygne noir.

Suzanne n'a pas de demi-mesure. À peine sortie de l'enfance, elle décide qu'elle parviendra au sommet. La politique sera son terrain de jeu.

Suzanne, c'est un boulet de canon qui se lance dans la pente, une rage froide qui grossit à mesure qu'elle dévale, un feu intérieur que charpente l'orgueil et qu'alimente la ténacité. Et personne ne se mettra en travers de son chemin. On ne résiste pas à Suzanne.

Les Éditions In8 vous proposent de découvrir les premières pages du premier roman de Dominique Chevallier :

Dominique Chevallier a mené toute sa carrière dans la communication, au sein d'agences renommées, et jusqu'aux plus hautes fonctions. Dans ces hautes sphères se trame le pouvoir et se questionnent les enjeux démocratique. Le travail de l'image ne se nomme plus « publicité », précisément, mais communication politique, et on conquiert des électeurs plutôt que des consommateurs. C'est peut-être plus noble, sûrement plus grave. Aujourd'hui dégagé des contraintes professionnelles, Dominique Chevallier raconte. Avec lucidité. Humour. Mordant. Il a commencé comme concepteur-rédacteur et est un des co-inventeurs du slogan « la force tranquille » (Mitterrand, 1981). Il a mené un bon bout de route auprès de Jacques Séguéla.

