Stramer : une famille à l'épreuve, par Mikolaj Lozinski 

#RentreeLitteraire22 - Au début du XXe siècle, Nathan Stramer revient des États-Unis dans sa ville natale de Tarnów, une ville industrielle du sud de la Pologne, où la moitié de la population est juive.

Il y rencontre sa femme, Rywka, et devient le père de six enfants que l’on va voir grandir : à peine sortie de l’enfance, Rena tombe amoureuse d’un homme marié ; Rudek fait des études de philologie classique, mais, réaliste, il dégote un emploi au syndicat de la bougie ; Hesio et Salek succombent à leur fascination pour l’idée du communisme et sont menacés d’arrestation, tandis que les plus petits, Wela et Nusek, bouillonnent d’impatience.

Cette histoire intime, extrêmement attachante, est interrompue de plus en plus fréquemment par la marche sanglante de l’histoire. Les Stramer peuvent-ils deviner ce qui les attend ?

Les Éditions Noirs sur Blanc vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de Mikolaj Lozinski traduit du polonais par Laurence Dyèvre :

Romancier, photographe, scénariste, Mikołaj Łoziński est né en 1980 ; il compte parmi les auteurs polonais les plus importants de sa génération. Il est le fils de Marcel Łoziński réalisateur de documentaires polonais admiré à travers le monde, et le frère de Paweł Łoziński, réalisateur et scénariste de films documentaires et de fiction. Après avoir étudié la sociologie à la Sorbonne, il a travaillé à Paris comme peintre en bâtiment, traducteur pour Arte, photographe et assistant d’une psychothérapeute aveugle, ancienne élève de Jacques Lacan. Il est parfaitement francophone. En littérature, il fait ses débuts en 2006 avec Reisefieber, qui lui vaut immédiatement une renommée internationale, le prestigieux prix Kościelski et une nomination au prix Niké. Il vit désormais à Varsovie.

