Un nouvel hommage à Naple pour Alessio Forgione : Crier son nom

#RentreeLitteraire22 - Surnommé Marocco par ses amis du fait de son

teint mat et de ses cheveux bouclés, Marco Pane a quinze ans. Il ne brille pas à l’école mais est très doué au football. Il vit avec son père dans un quartier diffcile de Naples, sa mère ayant abandonné le foyer quelques années auparavant.

Son quotidien se partage entre les entraînements de foot, les joints fumés sur les toits de la ville avec ses copains et les petits traffics visant à nancer l’achat d’un scooter, dont l’acquisition est indispensable, d’après ses camarades, pour séduire une fille.

Un jour, Marco en rencontre une. C’est un amour pur, enivrant, nécessaire, qui lui fait découvrir un autre Naples moins oppressant et plus lumineux. Mais quelque chose gronde au loin, et le rattrape.

Alessio Forgione nous raconte le petit monde d’une poignée d’adolescents qui avancent seuls entre rêves glorieux et déceptions brutales, petits crimes et grande violence, sur le fil entre l’enfance et l’âge adulte.

Les Éditions Denoël vous proposent de découvrir les premières pages du roman d'Alessio Forgione traduit de l'italien par Lise Caillat :

Alessio Forgione est né à Naples en 1986. Il a vécu à Londres, où il a travaillé dans un pub. Il a remporté le prix Méditerranée pour Napoli mon amour, son premier roman paru aux Éditions Denoël en 2021.

