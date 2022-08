Jusque dans la terre de Sue Rainsford : fable sur le désir féminin

#RentreeLitteraire22 - Ada vit avec son père dans une clairière, en bordure d'une forêt, non loin de la ville. Ils passent leur temps à soigner les habitants qui leur confient leurs maux et leurs corps, malgré la frayeur que ces deux êtres sauvages leur inspirent parfois.

Un jour, Ada s'éprend de Samson, un de ces habitants. Cette passion, bien vite, suscite le dépit voire la colère du père de la jeune fille et de certains villageois.

L'adolescente se retrouve déchirée par un conflit de loyauté entre son héritage vénéneux et cet élan destructeur qui l'emmène loin de tout ce qu'elle a connu.

Les Éditions de la Forge de Vulcain vous présentent les premières pages du premier roman de Sye Rainsford traduit par Francis Guévremont.

Sue Rainsford est une romancière et critique d'art irlandaise. Son premier roman Jusque dans la terre est encensé par le New York Times, le Guardian et The Irish Times. Et obtient de nombreux prix dont le Kate O'Brien Award.

