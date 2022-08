Real Life de Brandon Taylor : histoire d'une quête identitaire 

#RentreeLitteraire22 - Hanté par son passé, troublé par de récents événements, le jeune homme garde sans cesse une distance entre lui et le reste du monde.

C’est lors de ces quelques jours, entre les traditionnelles fêtes étudiantes et les éternelles discussions pour refaire le monde, que Miller va tenter de se rapprocher de lui. Leur liaison va pousser Wallace dans ses derniers retranchements.

À la fois campus novel et roman d’apprentissage d’une intensité nouvelle, Real Life a été le roman sensation de l’année 2020. Porté par une prose élégante et un regard tranchant dans la lignée de James Baldwin ou Edith Wharton, appuyé par une modernité rappelant les plumes de Brit Bennett et Sally Rooney, Real Life est un premier roman d’une maturité impressionnante.

Il pointe sans manichéisme le diable caché dans les détails d’une vie américaine en apparence apaisée et dresse le portrait sensible d’un homosexuel noir en crise d’identité. Un premier roman salué par tous, à la portée politique du film Moonlight et à l’intensité de Call Me By Your Name.

Les Éditions La Croisée vous proposent de découvrir les premières pages du roman de Brandon Taylor traduit par Héloïse Esquié :

BRANDON TAYLOR est né en 1989 en Alabama. Real Life, son premier roman publié en 2020, a rencontré un grand succès critique et public. Finaliste du Man Booker Prize, il est traduit dans plus de dix pays et en cours d’adaptation cinématographique. Brandon Taylor vit aujourd’hui à New York. Brandon Taylor est invité au Festival America du 22 au 25 septembre 2022.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles