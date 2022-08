Le testament des solitudes d'Emmelie Prophète : un chant contre l’oubli

C’est la rentrée et déjà tous les regards se tournent vers Komi. Ses longs cheveux noirs et son profil de déesse ne laissent personne indifférent. En plus, elle ne parle jamais : les pauvres mortels de sa classe ne doivent pas être dignes de sa présence ! Et si Komi était juste rongée par une anxiété sociale maladive ? La touchante comédie au lycée Komi cherche ses mots est enfin disponible en France !