Danser dans la mosquée d'Homeira Qaderi : la condition féminine des Afghanes

#RentreeLitteraire22 - Homeira naît en 1980 à Hérat, dans une maison où se côtoient trois générations qui tentent de survivre tour à tour à l’occupation soviétique, à la guerre civile puis à la première prise de pouvoir des talibans.

Au sein de ce foyer aimant, l’enfant gaie et espiègle chérit les livres et la liberté, se révolte très tôt contre les privilèges accordés à la gent masculine et les interdits visant l’instruction des lles. Elle organise des cours d’écriture et de lecture chez elle, en cachette ; plus tard, elle ira jusqu’à animer une école clandestine dans une mosquée.

Quand elle a 15 ans, elle tombe amoureuse d’un jeune taliban qui est censé la surveiller, elle et ses amies, depuis le jour où elles ont osé danser dans la mosquée. Malgré tout, la jeune adolescente trouve des moyens de résister à la loi des fondamentalistes, et s’engage pour l’émancipation des femmes et des lles. Mais jusqu’à un certain point.

Plus Homeira grandit, plus la vie s’assombrit. « À cette époque, je vivais comme une chauve-souris », dit-elle. Elle accepte le mariage avec un inconnu afin d’éviter le sort de beaucoup d’autres Afghanes, celui d’être réclamée par un taliban. Avec son mari, elle part pour l’Iran, une terre qui sera pour elle synonyme de plus de liberté, d’études et d’écriture.

Mais cette période joyeuse est brusquement interrompue lorsque son mari décide de retourner à Kaboul et de prendre, peu après la naissance de leur fils Siawash, l’une de ses étudiantes pour seconde épouse. Face à la résistance d’Homeira, le mari polygame n’aura qu’à dire trois fois le mot « divorce » pour que leur mariage soit brisé et que Siawash soit enlevé à sa mère.

Ce récit est aussi l’adresse d’une mère, qui a fini par fuir son pays, à son fils.

À travers l’histoire singulière d’Homeira – enfant, adolescente, jeune mariée et mère – se dessine la condition des Afghanes qui vivent sous la férule des talibans. Bien qu’authentiques et souvent dramatiques, les faits relatés sont rapportés de façon romanesque et le récit, palpitant, prend souvent les allures envoûtantes d’un conte oriental.

HOMEIRA QADERI est romancière, professeure de littérature et militante des droits des femmes afghanes. Elle a publié six livres en Afghanistan et en Iran, dont certains ont reçu des prix prestigieux. Depuis la chute de Kaboul en septembre 2021, elle vit de nouveau en exil.

