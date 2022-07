Parmi ces 50 livres se trouve celui préféré des Français

Voici quelques mois déjà que le CNL et ActuaLitté se sont associés pour recommander des livres. Dans le cadre de la lecture, grande cause nationale et à travers des dossiers thématiques, découvrez des extraits de sélection d’œuvres soutenus par le Centre National du Livre. Désormais, tous les dossiers passés et futurs seront réunis au sein d’un seul et même article pour faciliter la navigation.