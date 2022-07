Nous, les Allemands d'Alexander Starritt : lettre d'un ancien combattant

#RentreeLitteraire22 - Longtemps, les questions posées par Callum à son grand-père allemand sur ses années de guerre alors qu’il combattait sur le front de l’Est sont restées sans réponse.

Et puis, un jour, Meissner a pris la plume et s’est décidé à raconter. Callum connaissait certains épisodes, l’enrôlement de Meissner dans la Wehrmacht en 1940, sa participation à l’invasion de l’URSS en 1941, sa capture en 1945 et ses trois années de goulag jusqu’en 1948, mais rien ne pouvait le préparer à tout ce que son grand-père avait encore à lui révéler.

Et particulièrement sur l’année 1944 quand, avec quatre de ses camarades, ils ont compris que leur armée était en déroute ; que tout ce en quoi ils avaient cru jusqu’ici, tout ce qui les faisait tenir, qu’il s’agisse de l’appartenance à une nation, l’espoir que cette guerre serait rapide, les rêves de retour, tout était en train de s’écrouler ; que dans la déroute, les hommes ne sont plus des hommes, les lois n’existent plus, la morale elle-même disparaît ; que le désespoir vous fait accomplir le pire et que rien, jamais, ne permettra d’expier la faute de tout un peuple.

Les Éditions Belfond vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman d'Alexander Starritt traduit par Diane Meur :

Né en 1985 d’un père écossais et d’une mère allemande, Alexander Starritt a grandi dans le nord de l’Écosse et vit désormais à Londres. Journaliste pour des parutions aussi diverses que Newsweek, The Guardian, The Daily Mail ou le Times Literary Supplement, il est aussi traducteur de l’allemand, notamment de Kafka et de Zweig. Après The Beast (non traduit), paru en Angleterre en 2017, Nous, les Allemands, pour lequel il a reçu le Dayton Literary Peace Prize, est son deuxième roman, le premier à paraître en France.

