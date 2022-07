La leçon du mal de Yusuke Kishi : démasquer un prédateur

#RentrreLitteraire22 - De l’avis de tous, Seiji Hasumi est le professeur le plus charmant, le plus séduisant, le plus charismatique du lycée Shinkô Gakuin de Machida.

Adulé de ses élèves, admiré de ses collègues, apprécié de sa hiérarchie, le jeune homme est fin, drôle, toujours prompt à voler au secours des uns, à protéger les autres, à combattre les injustices et le harcèlement, à dénouer les conflits.

Hasumi est tout cela et pire encore. Hasumi est un psychopathe. Manipulateur, calculateur, pervers, capable de tout pour asseoir son pouvoir et prendre le contrôle du lycée. Un être violent, qui tue quiconque se met en travers de sa route. Trois élèves l’ont percé à jour. Commence alors, dans le lycée Shinkô Gakuin, un terrifiant jeu du chat et de la souris...

Les Éditions Belfond vous proposent de découvrir les premières pages du roman de Yusuke Kishi :

Né en 1959 à Osaka, Yûsuke Kishi est membre de la Mystery Writers of Japan Association. Après avoir travaillé plusieurs années dans une compagnie d’assurance, il se lance dans l’écriture. Ses romans sont tous des best-sellers, régulièrement adaptés en mangas ou en films. Publié pour la première fois sous forme de roman, La Leçon du mal a été adapté en manga en France chez Kana et a été porté à l’écran par le cinéaste japonais Takashi Miike.

