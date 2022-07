Le fleuve des souvenirs de José María Merino où quand un homme se replonge 

#RentreeLitteraire22 - En compagnie de son fils Silvio, Daniel parcourt l’Alto Tajo, un lieu légendaire en Espagne où il prévoit de disperser les cendres de son ex-femme, Tere.

C’est à cet endroit que cet homme et cette femme, dans leur prime jeunesse, ont partagé une forte passion amoureuse. Et tout en suivant le cours du fleuve, père et fils se remémorent, chacun à leur manière, la disparue.

Alors que Daniel apprend à connaître et à aimer cet enfant qu’il a longtemps rejeté, il se remémore son histoire d’amour, faite de trahisons, de regrets, et d’une grande part d’incompréhension.

Les Éditions Faubourg Marigny vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de José Maria Merino traduit par Typhaine Ducellier :

José María Merino est l’un des plus grands romanciers espagnols contemporains. Né en 1941, titulaire d’une licence de droit, il devient fonctionnaire au ministère de l’Éducation avant de se consacrer entièrement à la littérature. Il a reçu le Prix national de littérature pour enfants et adolescents en 1993, le Prix national de littérature narrative en 2013 et le Prix natio- nal des lettres espagnoles en 2021, est membre de l’Académie royale espagnole depuis 2008.

