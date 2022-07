Astérix et Obélix à la recherche du Bélier d’Hibernie

Cet automne 2022, Astérix et Obélix vous emmènent en Hibernie pour une série de bagarres déjantées où tous les coups sont permis… même les coups de tonneaux ! Le jeu sera pour la toute première fois jouable aussi bien en solo qu’en coopération, et ce jusqu’à quatre joueurs ! De quoi en faire voir de toutes les couleurs même aux Romains les plus téméraires.

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur… Pendant ce temps en Hibernie (ancien nom de l’Irlande), Kératine, fille du chef Irishcoffix, a appelé à la rescousse les célèbres Astérix et Obélix pour déjouer l’invasion romaine, et ramener à tout prix le bélier adORé de son père...

Pour le retrouver, vous incarnerez vos héros préférés et userez de vos poings et des objets alentours pour débloquer des passages et faire voler un maximum de Romains ! Et parce que sans potion, la bagarre est moins folle, une toute nouvelle recette de Panoramix vous permettra de démultiplier vos paires de manches et d’envoyer valser quadruplement plus d’ennemis…

Le jeu sera disponible en automne 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC. Le prix n'a pas été communiqué.