Mon frère chasse les dinosaures de Giacomo Mazzariol

#RentreeLitteraire22 - Vous avez cinq ans, deux sœurs et vous rêvez d'un petit frère avec qui jouer à des jeux de garçon. Un soir, vos parents vous annoncent que vous allez avoir un frère et qu'il sera un peu spécial.

Vous êtes aux anges. Vous lui choisissez même un prénom : Giovanni. Puis il naît, et petit à petit, on comprend que oui, il est différent des autres. Vous finissez par découvrir le mot Down, et votre enthousiasme se transforme en rejet, voire en honte. Il faudra attendre l'adolescence pour vous laisser envahir par la joie de vivre de Giovanni.

Avec Mon frère chasse les dinosaures, Giacomo Mazzariol a écrit un roman de formation dans lequel il n'a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Un livre qui étonne, émeut, amuse et fait réfléchir.

Les Éditions Slatkine & Cie vous proposent de découvrir les premières pages du roman :

Giacomo Mazzariol a 25 ans à Castelfranco Veneto, où il vit avec sa famille. En mars 2015, il a mis en ligne sur YouTube un court-métrage, The Simple Interview, tourné avec son jeune frère Giovanni, qui en est le personnage principal. Giovanni a le syndrome de Down. La vidéo a eu un tel écho qu’il en a fait un livre, best-seller en Italie (Einaudi) 2016. Il a également remporté le prix John Fante Opera Prima et le Premio Letteraria di Fano.

