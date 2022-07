L'Interrogatoire de Suzanne Azmayesh : questionnement d'une exilée

#RentreeLitteraire22 - Ava, jeune Française issue d’une famille iranienne exilée, est fiancée à Simon, jeune homme d’origine juive ashkénaze. Un été, à l’occasion d’un mariage, elle se rend avec lui en Israël.

Mais une fois arrivée à l’aéroport Ben Gourion, Ava est l’objet d’un interrogatoire de plusieurs heures, mené par le Shin Bet, qui veut s’assurer qu’elle ne représente pas une menace pour le pays.

Il fait remonter en elle des souvenirs liés à cette double-culture parfois lourde à porter, pour elle qui ne connaît rien de son pays d’origine.

La question de l’assimilation et de l’intégration, mais aussi ce flottement qui existe entre le regard des autres et la manière dont on se perçoit soi-même, est au cœur de ce roman.

Sa structure alterne entre ce huis-clos interminable et pénible à l’aéroport, et des flashbacks sur l’histoire de sa famille, sur sa rencontre avec Simon, et sur le couple mixte qu’ils forment, jusqu’au dénouement final.

Les Éditions Leo Scheer nous offrent la chance de découvrir les premières pages du roman :

Suzanne Azmayesh a 31 ans et vit à Paris. Diplômée de Sciences-Po Paris, elle est avocate de formation et travaille aujourd’hui dans le secteur de la protection sociale. Elle est l’auteure d’un roman publié aux Éditions L’Âge d’Homme, et contributrice d’un ouvrage collectif, Le désir au féminin, paru aux Éditions Ramsay en mars 2022. Elle a également été lauréate d’un concours de manuscrits organisé par l’école Les Mots en 2019.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles