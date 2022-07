La baleine solitaire de Leslie Jamison : les réflexions d'une vie

#RentreeLitteraire22 - Après avoir consacré un ouvrage à l’étude de l’empathie, Examens d’empathie, et un essai aux liens entre écriture et toxicomanie, Récits de la soif, Leslie Jamison explore dans La Baleine solitaire les questions du manque et de l’obsession.

Parmi les quatorze textes qui composent ce recueil, elle s’intéresse notamment à 52 Blue, un cétacé considéré comme « la baleine la plus seule du monde », objet de curiosité et de fascination aux quatre coins du globe ; aux « citoyens » de Second Life, un univers entièrement virtuel ; ou encore à un musée croate unique en son genre, dont la collection est constituée de reliquats de relations brisées.

Leslie Jamison examine ces sujets hétéroclites au miroir de sa propre existence – ce qui la conduit à évoquer son mariage à Las Vegas, sa découverte du rôle de belle-mère, personnage si redouté des contes de fées, ou encore la naissance de son premier enfant.

Poursuivant l’ambition de l’ensemble de son œuvre, consistant à explorer les relations humaines en mêlant érudition, esprit critique et empathie, le tout sublimé par une écriture incisive riche de fulgurances, Leslie Jamison livre un recueil de textes kaléidoscopique aussi singulier que fascinant.

Les Éditions Fayard

Essayiste et romancière américaine, Leslie Jamison est l’autrice d’un recueil d’essais, Examens d’empathie (Pauvert, 2016 ; LGF, 2018) et d’un essai autobiographique, Récits de la soif, de la dépendance à la renaissance (Pauvert, 2021), qui ont tous deux figuré dans la liste des meilleures ventes du New York Times, ainsi que d’un roman, The Gin Closet.

Elle écrit régulièrement dans le New York Times, et a publié des textes dans The Atlantic, Harper’s Magazine, The New York Times Book Review, Oxford American et Believer. Titulaire d’un doctorat en littérature de l’université de Yale, elle enseigne à l’université Columbia, à New York. Le livre a été traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru.

