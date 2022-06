Supermarché de José Falero : le roman venu tout droit des favelas

#RentreeLitteraire22 - Entre trafiquants, gangsters et vieux manuels d’économie lus dans les transports publics bondés, un premier roman comique, provocateur et excitant. Ou comment survivre et sortir de la misère quand on vit dans une favela, qu'on aime lire Marx et qu'on a plus rien à perdre.

Un auteur exceptionnel venu directement de la favela sur laquelle il écrit, arrivé à l’écriture grâce à la découverte de la lecture après avoir abandonné l’école à 14 ans. Reconnu et best-seller au Brésil, sa trajectoire ressemble à celle de son unique prédécesseur international il y a 20 ans, Paulo Lins et sa Cité de Dieu. Une voix neuve qui manie la lucidité et l’humour avec une dextérité impitoyable, traduit du brésilien par Hubert Tézenas.

Les Éditions Métailié nous font découvrir en exclusivité les premières pages du roman :

José Falera est né à Porto Alegre en 1987 dans une des favelas qu'il décrit. Comme ses personnages il a travaillé dans un supermarché, puis sur des chantiers de construction. Après avoir abandonné l'école à 14 ans, il a repris des cours pour adultes à 34 ans et s'est mis à écrire. Après des nouvelles publiées sur un blog, son roman lui vaut une reconnaissance unanime.

