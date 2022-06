La mémoire de l'eau : l'histoire d'une journée à l'issue cruciale 

#Rentreelitteraire22 - Un matin d'août. Tout le monde dort encore dans la maison familiale nichée au milieu des bois. Ellie se glisse dans l'eau froide de l'étang voisin. C'est ici, au cap Cod, que sa famille passe l'été depuis des générations. Mais ce matin est différent. La veille, Ellie et Jonas, son ami d'enfance, se sont échappés quelques instants pour faire l'amour.

Dans les heures à venir, Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a construit avec l'époux qu'elle chérit, Peter, et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas, avant que le sort en décide autrement. Vingt-quatre heures et cinquante ans de la vie d'une femme au bord du précipice. Durant cette journée de doute mêlant bonheurs et regrets, Ellie sera rattrapée par l'héritage familial, tissé de tragédies intimes et de secrets.

Par petites touches et dans une langue aussi limpide qu'inspirée, Miranda Cowley Heller donne à voir avec une grande justesse les émotions complexes qui unissent et déchirent les gens qui s'aiment. Sélectionné pour le prestigieux Women's Prize 2022.

Miranda Cowley Heller

Miranda Cowley Heller a grandi à New York. Diplômée de Harvard, elle a travaillé comme éditrice avant de devenir vice-présidente de HBO, où elle a développé des séries telles que Les Sopranos, Six Feet Under ou encore The Wire. Elle vit aujourd'hui entre la Californie, Londres et le cap Cod. La Mémoire de l'eau est son premier roman.

