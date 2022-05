Un portrait de Paul Otchakovsky-Laurens en “éditeur idéal

Dans le cadre de l’émission Toute Une Vie, France Culture revient sur le parcours de l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L, tragiquement disparu dans un accident de voiture le 2 janvier 2018.

D’abord lecteur pour Christian Bourgois, directeur de collection chez Flammarion puis Hachette, il fonde sa maison en 1983. Éditeur de Georges Perec (La Vie mode d’emploi, Je me souviens...) et de Marguerite Duras (Outside, La Douleur, La Vie matérielle...), il découvre de nombreux auteurs qui lui resteront fidèles : Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq, Mathieu Lindon, Emmanuelle Bayamack — Tam, Leslie Kaplan, Pierric Bailly, Santiago Amigorena, Dennis Cooper, Guillaume Dustan, Édouard Levé...

Paul Otchakovsky-Laurens publie ardemment les poètes (Emmanuel Hocquard, Christophe Tarkos, Olivier Cadiot, Pierre Alféri...), soutient le cinéma (revue Trafic), encourage ses auteurs à se produire sur scène et organise des fêtes mémorables. Un temps président de l’avance sur recettes du CNC, il a aussi réalisé deux films autobiographiques : Sablé-sur-Sarthe, Sarthe (2007) et Éditeur (2017).

Dans ce documentaire sonore diffusé samedi 11 juin 2022 à 15h, puis disponible en podcast, nous entendrons deux des principaux auteurs de la maison P.O.L, Emmanuel Carrère et Marie Darrieussecq, parler de leur éditeur et ami disparu.

Emmelene Landon, veuve de Paul Otchakovsky-Laurens et rescapée de l’accident, nous racontera sa vie avec « Paul ». Jean Frémon, auteur P.O.L et directeur de la galerie Lelong, était son ami de jeunesse, celui qui le mit sur la voie de l’édition. Il évoquera sa mémoire.

L’écrivain Olivier Charneux, jamais publié chez P.O.L, nous racontera sa relation tumultueuse avec cet éditeur qu’il désirait.

Enfin, Frédéric Boyer, nouveau patron des éditions P.O.L, nous recevra dans le bureau qu’occupait Paul Otchakovsky-Laurens et qu’il occupe à présent : presque rien n’a changé dans cette pièce...

La voix de « Paul », douce et caressante, rythmera ce documentaire grâce à des sons d’archives et à la voix off de ses deux films, remarquables de lucidité et de sincérité.

