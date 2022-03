Quand les jeux de société s’inspirent de l’univers SF

Vous en avez assez d’user les cartes de votre Monopoly et les faux billets de La Bonne paye ? Même le Risk n’arrive plus à contenter vos désirs impérialistes, malgré votre talent pour lancer les dés et déplacer stratégiquement les petits pions colorés ? C’est que le temps est venu d’investir le terrain de la science-fiction en matière de jeux de société !