Zizi Cabane, de Bérengère Cournut : trois enfants livrés à eux-mêmes

Dans Zizi Cabane, la disparition est pour la première fois celle d’une femme, une mère de trois enfants qui s’évapore du jour au lendemain de la maison... avant d’en réinvestir de façon inattendue le sous-sol, le jardin, et finalement tout le paysage alentour.

Avec une fantaisie qui n’appartient qu’à elle, Bérengère Cournut conte le destin du trio pas banal des enfants livrés à eux-mêmes. La plus jeune s’appelle Zizi Cabane, et va devoir plus particulièrement apprendre à vivre avec le manque. Des contrées de l’enfance jusqu’aux terres du Grand Nord, c’est un nouveau voyage qui commence.

L'auteure le raconte elle-même :

Je n’ai pas l’habitude d’évoquer ma biographie pour expliquer mon travail. Mais cette fois, difficile pour moi de ne pas admettre que, mère de trois enfants tout en ayant craint un temps ne jamais en avoir, j’ai imaginé dans Zizi Cabane la disparation d’une femme ayant elle aussi donné trois fois la vie. Et que j’ai fait cette expérience de pensée peu avant d’atteindre l’âge qu’avait mon propre père quand il est mort, alors que j’étais enfant.

Tous mes livres mettent en scène des personnages féminins lancés sur les chemins pour combler l’absence d’un proche, et finalement découvrir que cette absence est une présence continuelle, déterminant leur appétit du monde. Depuis mon premier roman, je mets les paysages au centre de ce processus de reconstruction, et prends appui sur les rêves pour justifier des changements de trajectoires, entrer dans une compréhension intime de ce qui fait un destin.

Avec Zizi Cabane, je pousse cette logique jusqu’au bout – tout en racontant à nouveau la même histoire. C’est une évidence, on ne sait pas bien par quoi sont mues nos existences. L’histoire familiale est importante, bien sûr, mais il est difficile – et parfois vain – de vouloir l’élucider par des mots. La pudeur des personnages de Zizi Cabane rejoint en cela celle des Hopis ou des Inuit. Et la vallée de la Seine remplit le même rôle que les plateaux désertiques d’Arizona ou les terres arctiques pour réussir là où échouent les analyses psychologiques : éprouver les folies et les solitudes transitoires de mes personnages, les faire parvenir à une forme de libération.

Alors, oui, ce roman est sans doute pour moi la fin d’un cycle. Née contente à Oraibi cherchait à clore le deuil paternel. De pierre et d’os était parti du désir d’explorer la (non)parentalité, l’absence de famille biologique. Zizi Cabane vient boucler une boucle en faisant de ces vides résolus un gentil plein : une fois le manque donné, assumé, toutes sortes de destinées possibles s’ouvrent aux personnages, et à nous.

Zizi Cabane aura été très éprouvant à écrire, peut-être à cause de la recherche de cette paix nouvelle qui l’habite finalement. Il m’a demandé à fouiller mes paysages les plus intimes, et à creuser un peu plus encore cette faille primordiale de la perte et du manque. Il a exigé qu’une fois de plus, je reconstitue la mémoire défaillante des premières années de l’existence et que je mêle l’âge de l’enfance et celui du présent. Afin d’atténuer la frontière qui sépare la vie et la mort, il m’a fallu imaginer la disparition d’une mère puis la faire renaître en éléments premiers (l’eau, le vent, le feu stellaire). Je suppose qu’en faisant cela, je tente de retrouver une vision animiste de l’existence, telle qu’elle nous fait tant défaut en Occident.

Ce que je veux croire en tout cas, c’est qu’à leur façon discrète, Zizi et Odile nous révèlent qu’on peut tout lâcher, aller jusqu’au démembrement, à la perte et/ou l’abandon de notre mémoire, pour revenir plus fort, plus apaisé de la traversée qu’est la mort. Et que celle-ci, envisagée comme un simple passage, nous fait simplement rejoindre les forces naturelles qui sont à l’œuvre sur la planète.