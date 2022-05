Ces femmes effacées de l'histoire littéraire, ou le matrimoine

Celui-ci a pourtant été majeur, et même si elles ont été oubliées, spoliées et invisibilisées, nombre d’entre elles ont laissé des textes puissants qui résonnent encore fortement aujourd’hui. Elles ont abordé des thématiques variées, se sont risquées à inventer des genres et ont persisté dans l’écriture et la création envers et contre les multiples tentatives de les en empêcher.

Voici donc la première anthologie de textes littéraires spécifiquement féminine de notre époque. Composée de textes de théâtre, de poésies, d’extraits de romans, avec une mise en contexte et des biographies des autrices, ce livre a pour objectif de faire perdurer la mémoire des femmes écrivaines dont on a encore la trace et de leur redonner la place centrale qu’elles méritent.

Les éditions Hors d’atteinte présentent ainsi, en avant-première, l’ouvrage Autrices. Ces grandes effacées qui ont fait la littérature. Il s’agit de la première anthologie de textes littéraires spécifiquement féminine de notre époque, dont le Tome 1 — Du Moyen-Âge au XVIIe siècle — est à paraître le 22 septembre.

Les textes ont été choisis et introduits par Daphné Ticrizenis, avec des illustrations originales de Marie Fré Dhal, et une préface de Titiou Lecoq.

308 pages de poèmes, pièces de théâtre, extraits de romans écrits exclusivement par des femmes, avec mises en contexte et biographies des autrices, retraçant le rôle fondamental qu’elles ont joué dans la littérature.

Ce livre a pour objectif de faire perdurer la mémoire des femmes écrivaines dont on a encore la trace et de leur redonner la place centrale qu’elles méritent. Les deux tomes suivants - XVIII-XIXe puis XXe siècle à nos jours - paraîtront respectivement en septembre 2023 et en septembre 2024.