Chez Zola !, de Valentine del Moral : chassez le naturaliste, il revient au galop

Émile Zola, c’est une maison qui le dévoile : Médan. Il s’y révèle bâtisseur fantasque, zinzin d’animaux, cycliste enragé, chineur invétéré, photographe de génie. La maison, docile, se laisse faire et, comme Émile est fou d’amitié, elle ouvre ses portes à Cézanne, Maupassant et à bien autres encore.

Médan, c’est encore le domaine qu’il partage avec sa femme Alexandrine et qu’il tentera en vain d’ouvrir à sa maîtresse Jeanne et à leurs enfants Denise et Jacques. Alternativement écrivain solitaire et amphitryon débonnaire, l’écrivain rayonne en son royaume jusqu’à ce qu’il publie J’accuse... La maison se fait alors forteresse. Et voilà Médan outragé ! Médan martyrisé ! Médan finalement libéré ! Mais à quel prix ?

Les éditions Le mot et le reste nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Valentine del Moral, diplômée de l’École du Louvre et de muséologie, est libraire en livres anciens, écrivain, illustratrice, journaliste. Elle est l’auteur, entre autres, de Et les Beatles montèrent au ciel, paru aux éditions Le mot et le reste.