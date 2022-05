Nourrir l'humanité : Les Futurs de Liu Cixin (T.4)

Treize des plus riches personnalités du monde engagent un tueur à gages pour éliminer trois personnes parmi les plus pauvres. Hua Tang accepte le contrat mais s'interroge sur leur dangerosité. Est-ce lié aux étranges distributions populaires de sacs remplis de millions ? Ou bien aux extraterrestres qui se font appeler les Dieux et survolent inlassablement notre Terre depuis cinq ans ?

Les éditiond Delcourt nous proposent d'en découvrir les premières pages :

Liu Cixin est l'écrivain de la célèbre trilogie Le Problème à trois corps (éditions Actes Sud, trad. Gwennaël Gaffric), aujourd'hui traduite dans 28 pays. Parmi la multitudes de prix reçus : le Hugo Award en 2015 au sortir de l'édition américaine. En 2018, succédant à la Nasa et à Stephen Hawkins, l'écrivain a été primé par la Fondation Arthur C. Clarke pour « Imagination in service to society ».