Riley tente l'impossible, de Jeff Lindsay : ça passe et ça casse 

Pas de nouveau venu cette semaine dans le classement des meilleures ventes, mais du mouvement malgré tout. Six semaines après sa publication, Joël Dicker retrouve la première place avec L’Affaire Alaska Sanders, publié dans sa maison Rosie & Wolfe avec 18.958 exemplaires vendus. Vient ensuite le 14e tome de Jujutsu Kaisen qui reste en deuxième position et coiffe Trois de Valérie Perrin au poteau avec respectivement 14.789 et 14.782 exemplaires écoulés. Le tome 32 de My Hero Academia (14.145 ex.) chez Ki-oon n’est pas en reste et gagne une place pour se retrouver quatrième, juste devant Guillaume Musso et son Skidamarink (14.004 ex.) publié en poche il y a déjà cinq semaines.