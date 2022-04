The Gray Man : avant Ryan Gosling, découvrez Mark Greaney

Les éditions de l’Archipel publieront dès le 16 juin 2022 The Gray Man, roman de Mark Greaney : un énorme succès outre-Atlantique, il est à l’origine de l’adaptation la plus coûteuse de l’histoire de Netflix : 200 millions de dollars. Le film, lui, sera diffusé le 22 juillet. En tête d’affiche des frères Joe et Antony Russo : Ryan Gosling, Chris Evans et Regé-Jean.

Aujourd’hui, la tête de Gray Man est mise à prix. Seul, il doit sans cesse se déplacer pour échapper aux mercenaires qui veulent l’éliminer. La frontière est dès lors abolie entre tuer pour gagner sa vie et tuer pour sauver sa peau...

De l’Irak à la France, en passant par Londres, Prague, Budapest et la Suisse, un thriller d’action où magouilles financières, enjeux géopolitiques et exécutions sommaires sont étroitement mêlés. Gray Man ? Un Jason Bourne dopé au Red Bull et aux amphétamines !

Spécialiste en sciences politiques et en relations internationales, Mark Greaney a voyagé à travers une cinquantaine de pays et s’est entraîné aux côtés de l’US Army dans le maniement des armes à feu, en médecine militaire et aux tactiques de combat rapproché. Il a coécrit avec Tom Clancy trois romans mettant en scène Jack Ryan, qui se sont hissés sur les listes des best-sellers du New York Times. Le deuxième épisode de The Gray Man sera publié à l’automne 2022 aux éditions de l’Archipel.

Toutefois, Netflix vient de diffuser quelques premières images et l'on ne privera personne de Ryan Gosling, tout de même :