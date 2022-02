"Made in Morocco" : faire de l'année 2022 l'année du livre marocain

L'ambition de cette initiative est simple : encourager la lecture de livres produits par les éditeurs nationaux. Une action qui reprend une dynamique générale amorcée au Maroc dès novembre 2020, mais qui s'inscrit également dans une valorisation de titres, par des acteurs territoriaux, largement connue.

La crise de l'édition marocaine

Comme tant d'autres pays, le Maroc a traversé une douloureuse – notamment à cause des restrictions au niveau mondiale liée à la pandémie du Covid-19. Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) marocain, avait amorcé, en réaction, une campagne de communication autour du consommer marocain, à l'image d'un Arnaud Montebourg dès 2016.

C'est dans cet élan national qu'Abdelmounaime Sami, cofondateur des éditions Le Manifeste, tourné vers le livre numérique, a décidé de reprendre le concept pour l'édition marocaine. A travers « cette campagne citoyenne », les initiateurs souhaitent « mobiliser toutes les parties prenantes à soutenir les auteur(e)s, les éditeurs et les libraires à jouer leur rôle , dans la société », nous traduit de l'arabe Khalil Rachdi, sur le site Le 360, qui reprend un article du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

L'initiateur parle également d'une réponse à la crise que connaissent les maisons d’éditions marocaines, accentuée avec les différents confinements qu’a connu notre pays.

Ce hashtag #consommonslelivremarocain est accompagné de son pendant arabe, شراء_كتاب_مغربي#, et prolonge une autre opération impulsée en 2020 par les professionnels marocains du livre intitulée, La lecture, acte de résistance.

Une initiative commune à la francophonie



Deux hashtags qui s'inscrivent dans un mouvement global pour le soutien des éditions locales initié depuis maintenant quelques années. En effet, on trouve une action similaire au Québec depuis 2014, mais circonscrite à une journée spéciale : « Le 12 août, j’achète un livre québécois ». Littérature, essai, jeunesse, bande dessinée, qu’importe. L’idée reste de se lancer à la (re)découverte d’autrices et d’auteurs de la Belle Province.

Une journée annuelle qui s'est vu renforcée le 10 avril 2020 par un hashtag #Jelisbleu lancée par l’autrice de livres jeunesse québécoise Nadine Descheneaux. L'idée du hashtag : encourager les consommateurs de la province canadienne à acheter des livres localement.

En 2020, les Suisses choisissent de s'inspirer des mouvements déclenchés au Québec et invitent à lire « des livres suisses ». À cette occasion, l'AdS (Autrices et auteurs de Suisse), LIVRESUISSE (Association romande des diffuseurs, éditeurs et libraires), ALESI (Associazione Librai ed Editori della Svizzera italiana) et SBVV (Schweizer Buchhändler — und Verleger-Verband), mais également autrices et les auteurs, traductrices et traducteurs littéraires suisses, avaient relayé le message.

Fin 2020, c'est au tour de la Belgique francophone de se lancer. Des éditeurs et éditrices aux auteurs et autrices, en passant par les libraires et les bibliothécaires, l’ensemble du secteur en Belgique se mobilisait à l’occasion d’une campagne de promotion du livre belge francophone, à travers une question simple: « Lisez-vous le belge ? ».

A l'été 2021, on passe d'une question à l'affirmation : « Je lis haïtien », à travers la journée du livre haïtien du Centre N A Rive de Montréal.

Pour revenir au Maroc, depuis le 10 février, les éditions Le Manifeste ont également lancé, dans l'optique de promotion du livre national marocain, une rubrique, Un jour un livre :

Crédits CESE Maroc