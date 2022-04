Elle n'a pas fini de surprendre : Les métiers cachés de la bande dessinée

Une première partie qui donne son titre au livre reprend, en version augmentée et colorisée, sa première édition, sous le titre « les métiers secrets » (ceux que personne ne connaît, du « placeur de bulles » au « testeur de gag » en passant par le « fabricant de monstres ») et qui avait été prépubliée dans Psikopat.

Une seconde qui le prolonge et porte, elle, sur les héros apparents de la bande dessinée (ceux que tout le monde croit connaître alors qu’il suffit de regarder leur anatomie pour se convaincre que, finalement, non, pas tant que ça) ; et une dernière sur les métiers apparents de la bd qui achèvera de nous convaincre qu’en fait, bon, là aussi, on n’y a jamais rien compris.

L’ouvrage mêle textes courts de Jean-Luc Coudray, illustrations d'Emmanuel Reuzé et photographies d’époque détournées, colorisées et légendées, le tout sous forme d’un ouvrage institutionnel improbable où la froideur et le sérieux du dossier administratif poussé à son extrême et humour absurde s’unissent enfin pour donner une réalité palpable à un genre plus méconnu qu’il n’y paraît. Bref, un livre d’images et de bd qui mêle humour, poésie et philosophie.

Un nouveau livre indispensable à tous les amateurs de non-sense et de bd. À lire au premier, second, troisième degré ou plus.. Les Editions i nous en proposent les premières pages en avant-première :

Emmanuel Reuzé, dessinateur photographe est auteur du best-seller Il ne faut pas prendre les cons pour des gens (3 tomes). Jean-Luc Coudray, est auteur, primé à Angoulême, de près de 60 livres. Scénariste pour Trondheim et Moebius.