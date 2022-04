Mémoires d'une fourmi : l'art magique de Bernard Werber

De légers changements dans le quinté de tête pour les meilleures ventes de cette semaine 9 de l’année 2022. à commencer par l’entrée spectaculaire en première place du classement du 16e tome de Dragon ball super chez Glénat qui passe devant Le grand monde de Pierre Lemaitre chez Calmann-Levy avec respectivement 20.021 et 13.520 exemplaires écoulés en une semaine. Suivent ensuite Rien ne t’efface de Michel Bussi (11.172 ex) qui coiffe Connemara de Nicolas Mathieu (10.750 ex) au poteau lui raflant la 3e position.