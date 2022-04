Accusée de transphobie, J.K. Rowling menacée dans un clip musical 

Faye Fadem, ancienne batteuse du groupe américain Thank You Scientist, a lancé son projet solo en 2021 : Trust Fund Ozu. En plus de la musique, la jeune femme s'est également engagée dans les luttes LGBTQI+, étant elle-même transgenre. Sur Twitter, elle se bat régulièrement contre les tweets et opinions transphobes, défendant sa communauté et s'indignant contre les thérapies de conversion — toujours en vigueur dans trente États américains en 2020, selon France Inter.

Ce 31 mars, Trust Fund Ozu publie sur YouTube une nouvelle vidéo, « J.K. ROWLING DISS TRACK ». Le clip, inspiré par l'univers musical des années 1990 et les « clashs » du rap, évoque la transphobie et les messages polémiques postés par la romancière : « Pas besoin de lire vos livres pour savoir que vous avez un problème », chante-t-elle, poursuivant : « Je sais que vous voyez comme mes jambes sont belles avec cette jupe […] J'espère que ça vous fait mal. » La jeune chanteuse poste également la vidéo sur Twitter.

Mais c'est une des phrases clés de la chanson, « J.K. I hope you fit in a hearse » qui a provoqué de nombreuses réactions. Littéralement traduite par « J.K. j'espère que vous rentrerez dans un corbillard », ou « J.K. j'espère que vous passerez dans un corbillard », elle constitue, pour nombre d'utilisateurs, une véritable menace de mort envers la créatrice d'Harry Potter.

On le sait, les opinions de J.K. Rowling font aujourd'hui couler beaucoup d'encre. Depuis 2019, et son soutien à une scientifique affirmant que personne ne pouvait « changer son sexe biologique », elle a multiplié les attaques contre la communauté trans. Confondant sexe et genre, l'écrivaine s'oppose en mars 2022 à la Gender Recognition Reform Bill, réforme écossaise permettant aux personnes transgenres de modifier leur état civil plus rapidement.

Accusée par de nombreux militants, elle est aujourd'hui considérée comme une T.E.R.F (Trans Exclusionary Radical Feminist, une pensée féministe qui exclut les femmes trans), mouvance très décriée rejetant l’affirmation selon laquelle les femmes trans sont des femmes, et souhaitant l’exclusion des femmes trans des espaces féminins.

Face au clip publié sur Twitter, l'acteur James Dreyfus — fervent soutien de la romancière — annonce avoir déposé une plainte auprès des modérateurs de Twitter concernant le message de Fadem, en violation apparente des conditions d'utilisation de la plateforme. La réponse du réseau social est immédiate : « Après avoir consulté les informations disponibles, nous vous informons que TrustFundOzu n'a pas enfreint nos politiques de sécurité. »

Publiant la réponse dans ce tweet, il s’indigne : « Dire que "les femmes sont des femmes" = mal. [...] À l'aide. » L'acteur avait déjà suscité la colère des militants, en février 2021, taxant les activistes trans d'« hommes en jupe misogynes ». Le 2 avril, Twitter a finalement retiré l'une des versions du clip.

Plusieurs utilisateurs de Twitter, dont Sandie Surely, soutiennent la romancière : « Vous défendez si bien les femmes, mais tout cela doit vous peser. Merci et tenez bon, ceci ne devrait arriver à personne. » J.K. Rowling a elle-même mis en avant la vidéo, soulignant que de nombreuses personnes l'avaient menacé de mort, mais qu'elle saluait « le côté plus rare, très 90s » des invectives de Trust Fund Ozu.

Les menaces de mort contre J.K. Rowling ne sont pas une nouveauté : en novembre 2021, la police avait dû intervenir après que des militants aient pris une photo devant sa maison. Elle ajoutait sur Twitter qu’en juillet 2021, « une bombe artisanale avait été placée dans [s]a boîte à lettres ».

Face à l'insistance de son combat envers les personnes trans, Twitter et son entourage se polarisent : elle est écartée de l'émission Harry Potter : Retour à Poudlard, dans laquelle on ne l'aperçoit que via des interviews de 2019. Le casting d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques s'engage par ailleurs pour la défense des personnes transgenres : « Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes. Chacun devrait avoir le droit de vivre entouré d’amour sans être jugé. » avait assuré pour sa part Rupert Grint, qui incarnait Ron dans la saga cinématographique Harry Potter, au journal US Weekly.

Une véritable opposition donc, visible sur les réseaux comme dans la réalité. La chanteuse Trust Fund Ozu, surprise par l'impact et la polémique créés par son clip, s'est défendue sur Twitter, en postant une seconde version « à partager chaque fois que J.K. Rowling poste des conneries transphobes (aujourd'hui) ».

C'est dans un thread Twitter plus explicatif que la jeune femme, qui a elle-même fait l'objet de menaces, s'est expliquée. « Je n'ai jamais dit que j'espérais que Rowling meure. J'ai dit "j'espère qu'elle rentrera dans un corbillard". Elle pourrait conduire le corbillard en question ! ». Très engagée pour la cause LGBTQI+, Faye Fadem ajoute : « Elle a fait le choix conscient de me cibler parce qu'elle se sentait menacée par une jeune femme trans. »

Si son clip vidéo n'a pas fait l'unanimité, plusieurs militants lui ont apporté leur soutien. « Vous venez ici pour dire “mais vous l’avez menacée de mort”. Or, je suis seulement une artiste qui n'a aucun moyen de s'exprimer », a ajouté Fadem, qui pointe la forte exposition accordée à son clip par Rowling, laquelle dispose d'une audience de 14 millions d'abonnés sur Twitter.

La jeune femme a d'ailleurs profité de la polémique pour rappeler les conséquences d'un sujet qui lui tient à cœur : « Il y a des lois en cours d'adoption qui pousseront activement les jeunes transgenres au suicide. J.K. est là, à promouvoir les thérapies de conversion, alors dites-moi : qui est la vraie menace ? »

Selon une étude conjointe des universités d'Harvard et du Massachusetts, publiée dans Jama Psychiatry, les personnes exposées très tôt à ces thérapies, précisément avant l'âge de dix ans, ont quatre fois plus de chances de tenter de se suicider que si elles n'y avaient pas été confrontées.

