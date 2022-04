Pour que respire le désert : Les Futurs de Liu Cixin, en quelques bulles de savon

L’écrivain publie deux nouveaux récits aux éditions Belfond, des souvenirs de son père et un recueil de nouvelles. Dans ces nouveaux ouvrages du maitre de la littérature japonaise, on retrouve le style sobre de l’auteur, et dans ses nouvelles sa marque de fabrique : un quotidien qui glisse subrepticement dans l’étrange et le fantastique.