L'Empire s'effondre, t. 2 : Toucher la peau du ciel de Sébastien Coville

Le Triumvirat est le pouvoir nouvellement investi dans la capitale, mais la rébellion s’organise dans les provinces. Et partout, on s’interroge : jusqu’où ira la guerre ? Tandis que la pègre étend son emprise et que la Foi se révèle, le destin des femmes et des hommes de Seth est plus incertain que jamais.

Rien n’échappe aux engrenages implacables du cercle-monde. Telle est la tragédie d’un État à l’agonie. L’Empire s’effondre... Il est désormais en ruine. Quel monstre s’apprête à sortir de ses entrailles fumantes ?

En ces temps de clair-obscur, les frontières s’effacent ; la raison et la justice, la victoire et la défaite, tout perd son sens. Rien n’est joué, les combats continuent. Et au milieu de ce chaos, tous veulent toucher la peau du ciel. Deuxième tome de la trilogie L’Empire s’effondre, Toucher la peau du ciel confirme avec évidence la force narrative de Sébastien Coville. Il signe avec ce deuxième opus un roman d’aventures riche et palpitant, qui poursuit la création d’un univers complet et d’une mythologie au coeur de son histoire.

On peut également retrouver notre entretien avec l'auteur en podcast : univers, steampunk et vapeur d'eau... beaucoup de vapeur d'eau (son côté buveur de thé...).

Les éditions Anne Carrière nous proposent, en avant-première, un extrait de ce tome 2. Le tome 3 est à paraître en mai 2023.

Sébastien Coville travaille actuellement comme consultant et scénariste dans l’audiovisuel. Il vit à Paris. L’Empire s’effondre est son premier roman. Toucher la peau du ciel, poursuit sa trilogie.