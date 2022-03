Le parcours du Duc de Lauzun, personnage controversé de l'Histoire de France

Son courage frise l’inconscience et sa fantaisie ne connait pas de limite. Son audace sidère son entourage et ses provocations sont incessantes. Il se cache sous le lit du roi et de sa maîtresse. Il brise son épée devant sa Majesté, l’accusant de ne pas avoir de parole. Il va jusqu'à traiter Mme de Montespan de putain bonne pour les chiens.

Louis XIV finit par le faire incarcérer à la forteresse de Pignerol, ou il rencontre Nicolas Fouquet et l'homme au masque de fer. Au grand dam de Louvois et du Roi Soleil qui craignent pour les secrets d’état détenus par ces deux autres prisonniers.

Libéré, de nouveaux exploits redorent son blason, comme l’exfiltration rocambolesque de la reine d’Angleterre. Il retrouve sa place et sera fait Duc de Lauzun. Mais l’homme ne s’assagit pas pour autant.

Les éditions LBS proposent d'en découvrir les premières pages :

Même s'il est né à Vincennes et vit en région parisienne, Michel Ruffin est originaire de Normandie. Après des études secondaires, il passe ses diplômes de droit à Paris Panthéon dont celui d’avocat. Il poursuit parallèlement des études de sociologie à la Sorbonne.

À l'issue de ses études Il est recruté par la société Procter et Gamble au département juridique. Il y restera six ans. Il rejoint ensuite Jacques Borel dont il devient le directeur juridique avant de devenir le directeur juridique du groupe Accor. Il exercera dans ce groupe d'autres fonctions dont celles de directeur de cabinet puis de conseiller des coprésidents. Il devient ensuite vice-président d'une compagnie d'assurances puis président d'un groupe immobilier. Pendant cette période il enseignera aussi le droit social notamment à l'ICG.

Il sera également professeur d’expression orale et créateur de la troupe de théâtre du TEI. Il se met ensuite à l’écriture. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, essentiellement des romans, et pièces de théâtre. Il a créé la Fédération Française des Salons du Livre et l’Union des écrivains et Créateurs de France. Il est président du prix d’Histoire André Castelot. Il est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.