Poudremages : La promesse du sang, de Brian McClellan

Assiégé de l'extérieur, menacé par des royalistes fanatiques, obligé de composer avec l'Eglise, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d'Adro, traqué par de puissants mages et trahi par de proches alliés, Tamas est cerné par les complots. Entre les derniers royalistes et les alliés de Tamas, l’Église, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d’Adro, la trahison bat son plein. À qui peut-il encore se fier ?

Il ne peut compter que sur son instinct, quelques fidèles, les derniers poudremages de sa cabale dont Taniel – un tireur d'élite qui est également son fils – et Adamat, un enquêteur hors pair mais lui-même la cible de mystérieux ennemis. Lorsque des prophéties immémoriales auxquelles plus personne ne croit, annonçant le retour d’un dieu ancien, menacent de devenir réalité, comment empêcher le pire ?

Leha Editions nous en propose un extrait, en avant-première :

Brian McClellan est un auteur américain de fantasy épique originaire de Cleveland, Ohio. Il est connu pour l'univers des Poudremages, qui a été acclamé, et pour ses essais sur la vie et le métier d'écrivain. Brian vit aujourd'hui sur le flanc d'une montagne de l'Utah avec sa femme Michele, où il écrit des livres et soigne une dépendance irrépressible aux jeux vidéo.

Traducteur depuis trente ans, Thomas Bauduret a traduit aussi bien des bandes dessinées (le pôle Warner de Cyberpress puis Panini), des romans, des documents, des livres-jeunesse (la série des « Apprentis Jedi » dans l’univers Star Wars chez Pocket) et des livres-monde (L’univers de The Witcher chez Panini). Passionné de musique gothico- industrielle, de moto et d’arts martiaux, il lui arrive aussi d’écrire quelques bêtises sous son pseudo habituel de Patrick Eris...