Café sans filtre : un petit théâtre du quotidien 

On y découvre alors des femmes et des hommes a priori ordinaires, que l'on pourrait croiser sans effort dans notre quotidien, livrés à travers une intimité qui les rend touchants, attachants et pleins d'humanité, dont les histoires que l'on découvre au fil des pages s'entremêlent par la force des choses, de façon anecdotique ou parfois plus profonde.

Sans filtre, la description des personnages l'est, sans aucun doute, de par l'authenticité des émotions et des vécus évoqués, emplis de déceptions et de traumatismes, mais aussi de joies et de réussites.

Un très beau roman rempli d'espoir sur la vie, ses épreuves et notre capacité de résilience, que je conseillerai très volontiers à tous ceux que ces sujets touchent particulièrement.

Julia, Decitre Ecully